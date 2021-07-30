Прокуратура Московской области подвела итоги работы за первое полугодие

Прокурор Московской области Сергей Забатурин повел заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы ведомства в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, за последние полгода число преступлений в регионе возросло.

В заседании участвовали как руководители прокуратуры Подмосковья, так и их городские, районные и специализированные коллеги. За первые шесть месяцев 2021 года основной целью прокуроров была защита граждан. Особенно в тех сферах, в которых жители наиболее уязвимы. Это права пенсионеров и инвалидов, оплата труда и работа ЖКХ. Отдельного внимания заслуживают проблемы обманутых дольщиков.

За полгода в регионе выявили около 42 тысяч правонарушений. Наказание понесли более 16 тысяч человек. В Подмосковье возбудили 292 уголовных дела. Многие из них коснулись нарушений в сфере экономики и закупок товаров.

На заседании отметили, что все больше внимания прокуроры уделяют вопросам в сфере ЖКХ. В том числе погашению долгов перед компаниями. Принятые меры уже позволили выплатить долги на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

По итогам полугодия число преступлений в Подмосковье выросло, но незначительно — на 2,8%. Количество особо тяжких деяний тоже возросло — на 10,6%.

На заседании члены коллегии обсудили опыт полугодия и разработали новые меры, которые повысят эффективность работы прокуратуры в Московской области.

Ранее прокуратура Московской области инициировала штрафы за неправильный выгул собак. Причиной стало то, что в регионе стали чаще приносить вред агрессивные животные. Теперь при повторном нарушении, например выгуле без намордника, можно получить штраф.