23 февраля 2024, 17:03
Прокуратура Московской области не выявила нарушений в ходе проверки Дворца спорта в Видном
Представители Прокуратуры Московской области совместно с представителями МЧС и санэпидемстанции провели внезапную проверку во Дворце спорта Видного. Сотрудники ведомств осмотрели помещения и ознакомились с планом эвакуации.
Специалисты провели тренировочную эвакуацию — посетители и работники дворца организованно и без паники покинули помещение.
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По словам директора Дворца спорта Александра Дмитрашко, помимо внезапных прокурорских проверок, сотрудники Дворца регулярно проверяют здание в целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.
Результатам проверки сотрудники ведомств остались довольны, а незначительные нарушения устранят в кратчайшие сроки.
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Видное
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