Подмосковье 23 февраля 2024, 17:03 Прокуратура Московской области не выявила нарушений в ходе проверки Дворца спорта в Видном Источник фото: Виктория Селиванова

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Представители Прокуратуры Московской области совместно с представителями МЧС и санэпидемстанции провели внезапную проверку во Дворце спорта Видного. Сотрудники ведомств осмотрели помещения и ознакомились с планом эвакуации.

Специалисты провели тренировочную эвакуацию — посетители и работники дворца организованно и без паники покинули помещение.

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По словам директора Дворца спорта Александра Дмитрашко, помимо внезапных прокурорских проверок, сотрудники Дворца регулярно проверяют здание в целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности.

Результатам проверки сотрудники ведомств остались довольны, а незначительные нарушения устранят в кратчайшие сроки.

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