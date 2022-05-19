Прокуратура: 785 сирот Подмосковья обеспечили квартирами в прошлом году

Прокуратура Подмосковья пристально следит за обеспечением безопасности несовершеннолетних. Отдельного внимания заслуживают сироты. Об этом во время заседания Мособлдумы заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

С 2018 года в России реализуется программа Десятилетия детства. Одним из ее важнейших компонентов, по словам Забатурина, является обеспечение безопасности несовершеннолетних.

«Оперативно реагируем на сигналы о происшествиях в образовательных учреждениях, нарушениях при организации питания детей. Принимались меры по защите подростков от негативной информации, насилия, увлечения наркотиками и иной деструктивной и противоправной деятельности», — заявил он.

По инициативе прокуратуры Подмосковья издали постановление регионального правительства и нормативно закрепили целевое бюджетное финансирование на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, горячим школьным питанием, добавил Забатурин. Кроме того, ведомство ведет работу по обеспечению такой категории детей квартирами.

«Продолжается совместная работа по обеспечению жильем нуждающихся детей-сирот. Квартиры получили все 785 лиц из этой категории, которой подлежали в том году», — отметил он.

При этом некоторые данные, по словам Забатурина, вызывают беспокойство. Это — рост на 23% числа преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе — на 30% — посягательство на их половую неприкосновенность.