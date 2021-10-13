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    13 октября 2021, 15:54

    Жители Подмосковья смогут оформить прокат ходунков и инвалидных колясок онлайн

    Приложение «Соцуслуги» поможет жителям Подмосковья оформить прокат ходунков и инвалидных колясок онлайн

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья уже установили мобильное приложение «Соцуслуги», в котором онлайн можно оформить прокат ходунков, тростей, инвалидных колясок. Доступны и многофункциональные кровати.

    Жители Подмосковья смогут оформить прокат ходунков и инвалидных колясок онлайн

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что через приложение подали более 20 тысяч заявок.

    Выбрать средство реабилитации можно онлайн, а забрать его — в ближайшем пункте проката. Это очень удобно

    Ирина Каклюгина.

    Инвалидные коляски, трости, ходунки выдают для временного пользования, и этим функционал мобильного приложения не ограничивается.

    Жители могут онлайн записаться на понравившееся занятие проекта «Активное долголетие». Кроме того, в приложении доступно оформление услуг сиделок и волонтеров.

    А в ближайшее время функционал приложения будет расширен — в него войдут сервисы и для семей с детьми

    Ирина Каклюгина.

    А ранее стало известно, что 12,5 миллиона рублей выплатили инвалидам на покупку средств реабилитации в Подмосковье.