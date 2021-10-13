Жители Подмосковья смогут оформить прокат ходунков и инвалидных колясок онлайн

Свыше 50 тысяч жителей Подмосковья уже установили мобильное приложение «Соцуслуги», в котором онлайн можно оформить прокат ходунков, тростей, инвалидных колясок. Доступны и многофункциональные кровати.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что через приложение подали более 20 тысяч заявок.

Выбрать средство реабилитации можно онлайн, а забрать его — в ближайшем пункте проката. Это очень удобно Ирина Каклюгина.

Инвалидные коляски, трости, ходунки выдают для временного пользования, и этим функционал мобильного приложения не ограничивается.

Жители могут онлайн записаться на понравившееся занятие проекта «Активное долголетие». Кроме того, в приложении доступно оформление услуг сиделок и волонтеров.

А в ближайшее время функционал приложения будет расширен — в него войдут сервисы и для семей с детьми Ирина Каклюгина.

А ранее стало известно, что 12,5 миллиона рублей выплатили инвалидам на покупку средств реабилитации в Подмосковье.