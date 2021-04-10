Прокат электросамокатов открылся в Подмосковье

С сегодняшнего дня в Подмосковье начнет работать прокат электросамокатов. Откроются около 700 специальных парковок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Самокаты — довольно востребованный вид транспорта среди жителей. С 10 апреля прокат будет доступен в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове, а с 25 апреля — и в Люберцах», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Чтобы воспользоваться электросамокатом, нужно скачать приложение Uren на телефон. В нем можно изучить карты с доступным для аренды транспортом.

Перед арендой самокат нужно осмотреть на наличие разных повреждений. Если они незначительные, то можно смело его брать. Потом нужно отсканировать на руле специальный QR-код. Самокат заработает после нажатия на кнопку «Активировать» в приложении. Далее нужно следовать инструкции.

В будние дни одна минута на электросамокате будет стоить от четырех до шести рублей, в выходные стоимость составит пять-семь рублей. Первые 1,5 минуты бесплатны. Активация самоката стоит от 0 до 30 рублей — зависит от спроса.

Электросамокат нельзя использовать в дождь и сильный ветер. Также на нем нельзя ездить в пьяном виде. Максимальный вес пассажира — 100 килограммов. Но вдвоем или втроем находиться на нем запрещено, иначе можно получить травмы, штраф или блокировку.

Сервис самокатшеринга появился в Подмосковье в прошлом году. Он удобен тем, что оставить самокат после поездки можно не только на парковке, но и в любой разрешенной зоне.