Прокачать навыки в приятном обществе. Объявлены победительницы бизнес-акселератора Lady007

В Подмосковье подвели итоги бизнес-акселератора для женщин-предпринимателей Lady007. Победительницы смогут поехать на бизнес-форум в Дубай. С успехом финалисток поздравила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, отметив, что на самом деле проигравших в бизнес-акселераторе нет.

Победительницами стали Анна Рысина, Татьяна Яцкова и Анна Зуборева. Согласно условиям конкурса они отправятся на международный бизнес-форум в Дубай.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева назвала бизнес-акселератор Lady007 особенным. Она напомнила, что для начинающих предпринимателей подготовили много обучающих программ, были очень сильные спикеры и модераторы.

«Я бы хотела поздравить и всех вас, тех, кто здесь сейчас в этом зале, и всех тех наших бизнес-леди, наших предпринимателей, которые присоединились к этому акселератору. Потому что, я уже говорила, здесь нет и не будет проигравших и победивших. Это в целом хорошая история: прокачать свои навыки, узнать много нового и интересного и просто познакомиться», — сказала она.

Зиновьева подчеркнула, что бизнес-акселератор собрал беспрецедентное количество участниц: на старте было 430 предпринимательниц, из них 10 прошли в финал.

Вы приобрели, я уверена на 100%, и новых подруг, и новых партнеров, может быть, партнеров по бизнесу, познакомились, узнали более подробно о мерах поддержки, которые могут быть вам полезны Екатерина Зиновьева.

С окончанием бизнес-акселератора помощь не закончится. Для 10 финалисток, по словам Зиновьевой, подберут индивидуальный пакет мер поддержки из тех, что уже есть в Московской области.

Анна Рысина, занявшая первое место, рассказала, что с удовольствием поедет в Дубай, ведь Эмираты славятся технологиями, а ее центр молодежного творчества «Генезис» как раз посвящен инновациям.

«Наши лаборатории оснащены 3D-принтерами, лазерными резчиками. Наша основная задача — чтобы ребята работали над своими проектами. Они приходят с идеей, а мы их идею воплощаем в жизнь с использованием нашего крутого оборудования и наставников», — рассказала Рысина.

Предпринимательницы были разделены на группы и принимали участие в вебинарах со спикерами курса. Финалистки, которые уже занимаются бизнесом в различных сферах, провели в понедельник защиту итоговых презентаций. Свой бизнес они развивают благодаря программам Мининвеста Подмосковья.

Бизнес-акселератор Lady007 организован Общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке Министерства инвестиций Подмосковья и АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».