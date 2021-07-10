Пройти врачей и привиться от ковида. Акцию «Вакцинация+» провели в поликлинике Егорьевска

Поликлиника городского округа Егорьевск открыла свои двери для осмотра родителей и детей. Акцию «Вакцинация+» приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Кроме комплексного медицинского осмотра у терапевта взрослые могли сдать кровь на анализы и биохимию, пройти процедуру УЗИ и ЭКГ. Прием женщин провел гинеколог.

Пока родители были на приеме у врачей — детей развлекали аниматоры.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мария Голоимова рассказала, что родители обращались с конкретными жалобами на здоровье детей.

«Я надеюсь, что мы помогли частично решить их вопросы, и ждем их на дополнительные консультации к нам в поликлинику», — подчеркнула она.

Для взрослых пациентов работал процедурный кабинет, где желающим ставили прививку от коронавируса. Один пациент мог пройти всех врачей и привиться за 40 минут.

Главный врач Сергей Маркетан отметил, что такая акция позволила существенно сэкономить время и пациентам, и медикам.

«Если бы это была просто запись к врачам, то это порядка бы двух-трех суток нужно было проходить. Мы собрали в этом месте всех желающих, кто проживает на этой территории и провели одновременно и вакцинацию и диспансеризацию», — поделился он.

Пройти всех медицинских специалистов для себя и показать ребенка педиатру смогли за один раз более 150 человек.

Заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова отметила, что такая акция выходного дня очень удобна для жителей.

«Учитывая, то что люди все-таки работают и мы решили такие акции проводить в выходные дни, чтобы все были свободны от работы, свободны от каких-то забот. Они сегодня пришли и спокойно проходят, никуда не торопятся», — отметила она.

Акцию «Вакцинация+» в Егорьевске планируют сделать регулярной и проводить в удобное для жителей время.