Подмосковье 12 июля 2023, 12:12 Производство мороженого нарастят в Солнечногорске Источник фото: компания «АйсКро»

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Предприятия по производству мороженого нарастит мощности в Солнечногорске. Компания «АйсКро» откроет там новую очередь завода.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, дополнительная линия увеличит объемы производства мороженого до 1,2 тысячи тонн в год.

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«Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест», — сказал он.

Он добавил, что в новом здании предприятия уже установили рефрижераторные контейнеры для хранения и оборудовали территорию разгрузки и загрузки продукции.

Компания производит мороженое с микроэлементами: селеном, йодом и пробиотиками. Это отечественные разработки ученых из Бурятии. Ингредиенты поставляют из подмосковных хозяйств.

Предприятие выпускает 67 вкусов продукта в четырех линейках. Это протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином, безлактозное без сахара, классическое и с микроэлементами. Продукция представлена на полках магазинов Подмосковья и в маркетплейсах, а также поставляется в другие регионы России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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