Подмосковье 04 сентября 2023, 20:54 Производство витаминов и БАДов наладят в ОЭЗ «Дубна» Фото: unsplash.com

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В особой экономической зоны «Дубна» компания «Нутришн Фарм» создаст производство биологически активных добавок. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В запуск производства инвестируют 22 миллиона рублей, создав в особой экономической зоне более 20 новых рабочих мест. Оно разместится в инновационно-технологическом центре „Менделеев“, где компания арендует 330 квадратных метров производственных площадей», — заявила зампред.

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В Дубне будут выпускать комплексы витаминов и минералов, БАДы для повышения иммунитета, борьбы со стрессом, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, печени и почек, поддержания высокого уровня тестостерона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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