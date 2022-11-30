Подмосковье 30 ноября 2022, 21:48 Производство вентиляционного оборудования запустят на земле за рубль в Балашихе

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Участок за рубль в городском округе Балашиха получила компания ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». В рамках подмосковной региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» инвестор получил землю, на которой построит и запустит производство вентиляционного оборудования.

Соглашение о сотрудничестве в рамках импортозамещающего проекта ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» и Мининвест Подмосковья подписали летом во время Петербургского международного экономического форума.

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«Объем инвестиций в проект „Фабрики „Вентиляции ГалВент“ составит 1,25 миллиарда рублей. Запуск нового импортозамещающего производства позволит создать в Подмосковье около 500 новых рабочих мест. Планируемый срок завершения инвестпроекта — четвертый квартал 2025 года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Предприятие оснастят современным оборудованием для производства продукции высокого качества. На новом заводе будут выпускать линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и оборудование для вентиляционных систем.

Миноблимущество предоставило компании земельный участок площадью более девяти гектаров.

«Данный инвестиционный проект предполагает строительство производственного комплекса по изготовлению систем вентиляции для производственных, промышленных и жилищных объектов. С начала действия программы подмосковным инвесторам предоставлено свыше 165 гектаров», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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