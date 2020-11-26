Производство вакцины «Спутник V» увеличат до 2 млн в месяц

Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» для жителей Московской области начнутся в ближайшее время. Сейчас над производством препарата работает четыре предприятия. Так, компания «Генериум» уже приступила к промышленному производству. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказал член совета директоров компании-производителя Даниил Талянский.

Он отметил, что первые поставки препарата в больницы и пункты вакцинации начались уже в конце ноября.

«Еженедельно поставки только наращиваем. Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря — начала января выйти на объем несколько миллионов доз в месяц. До Нового года мы рассчитываем, что объем продукции, который мы сможем передать, будет два миллиона доз на всю страну», — отметил он.

По его словам, нет никакого ограничения по сырью и оборудованию. Главный вопрос был только в технологиях, на которые потратили несколько месяцев.

«Для нас было важно услышать ваши комментарии и увидеть, как это производится. Потому что ожидания всегда удивительны. Особенно когда речь идет о высокой госпитализации, когда близкие наших жителей болеют. Пожалуйста, давайте вакцину, мы очень на вас рассчитываем и надеемся. Спасибо всем, кто работает над этим», — заявил губернатор Воробьев.

Ранее специалисты рассказали о том, как действует вакцина «Спутник V», кому она противопоказана и как подготовиться к инъекции.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Сейчас продолжаются ее пострегистрационные исследования с участием 40 тысяч добровольцев, в том числе с участием старшей возрастной группы. Препарат уже показал свою эффективность в 95%.