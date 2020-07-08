Подмосковные предприятия восстанавливаются после пандемии. Производство в Истре сохранило всех сотрудников

Пандемия отступает, и подмосковные предприятия начинают наращивать темпы и объемы производства. И если некоторым небольшим компаниям пришлось уйти с рынка, то крупные предприятия смогли пережить опасный период, хоть и не без потерь.

Источник фото: телеканал «360»

«И средний, и крупный бизнес, где работает 10, 200, 500, 1000 человек, пострадали не меньше. Почему? Потому что на руководстве фабрик заводов, предприятий в целом лежала большая ответственность сохранить самый главный актив, который есть у предприятия — это трудовой коллектив», — отметил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

K-FLEX производит звуковую и теплоизоляцию. Завод расположен в Истре. Предприятию удалось сохранить коллектив полностью, причем с тем же уровнем зарплат. А это более 300 работников. Сейчас производство готовится добирать штат — впереди ждут интересные инвестиционные проекты. Хотели даже выйти на другие регионы, но пока останутся в столичном регионе.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы планировали это четыре года тому назад, но, к сожалению, таких условий, возможностей и подхода как в Москве и Московской области там не хватает», — пояснил Анджей Трушковски, генеральный директор компании.

Власти помогают и поддерживают такие компании, в ход идут и послабления по налогам, и льготное кредитование, и отсрочки по обязательным платежам. А в период пандемии активно помогали, чем могли, чтобы сохранить людям рабочие места.

«На все два месяца пандемии, которая была достаточно серьезная у нас в округе, в том числе и на той территории, где находится завод, мы буквально в ежедневном режиме вели работу над тем, чтобы ни на один день данное производство остановлено не было», — отметила Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.

Сегодня, по словам омбудсмена, это один из самых ярких примеров того, на что способно объединение усилий частного бизнеса и администрации, если оно грамотное.