Подмосковье 12 февраля 2024, 11:52 Производство упаковки нарастят в Видном Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Эдас Пак» расширит производство гибкой упаковки для пищевой промышленности. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня на предприятии трудятся около 300 человек, а оборот компании в 2023 году составил 3,9 миллиарда рублей. Компания намерена повысить эффективность за счет нового оборудования. Так, предприятие уже запустило современную машину глубокой печати. Это позволило увеличить объемы производства на 25%.

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«Благодаря проекту глубокой печати наши производственные мощности выросли на 25%. В типографском методе нанесения маркировки мы одни из крупнейших в стране», — подчеркнул генеральный директор АО «Эдас Пак» Леонид Воронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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