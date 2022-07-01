Производство упаковки для долгого хранения молока расширят в Чехове

Зарубежные производители упаковки ушли с российского рынка. Теперь у российских компаний появилась возможность занять эту производственную нишу и нарастить мощности.

Предприятие «МолоПак» в Чехове стало участником программы импортозамещения. Это единственная российская компания, которая производит оба аналога упаковок Pure-Pak и TetraPak на единой площадке. Компания поставляет продукцию на 480 заводов по всей России и ближнему зарубежью.

Компания «МолоПак» работает с 2001 года. За 10 лет предприятие вошло в тройку лидеров на рынке.

На современном оборудовании с невероятной скоростью наносят рисунки и надписи на картон запатентованным методом офсетной печати. «МолоПак» единственные в мире применяют такой способ. За счет этого получается более яркое и четкое изображение. На этапе дефектовки станок за одну минуту наматывает на катушку восемь километров продукции. При обнаружении брака поврежденную часть вырезают.

«Наша продукция полностью взаимозаменяема. То есть это стопроцентный аналог, который без проблем используется на том же разливочном оборудовании, что и у наших коллег по рынку. Ну и уникальность, наверное, в том, что это производство полностью российское, находится в небольшом городе и мы смогли перенять этот опыт и запустить своими силами все это здесь», — рассказал маркетолог ООО «МолоПак» Кирилл Молодцов.

Потребности рынка растут и производственные мощности тоже. Поэтому две печатные линии работают круглосуточно.

Потенциал рынка и активная государственная поддержка позволили начать реализацию проекта по строительству второго промышленного комплекса «МолоПак».

«Мы хотим начать с сегмента более высокой стоимости. И мы хотим цену занизить, чтобы наши российские производители получили качественный продукт по более дешевой цене», — подчеркнул управляющий директор ООО «МолоПак» Тимур Гущин.

Он также отметил, что на сегодняшний день существует дефицит упаковок. Это примерно два миллиарда упаковок, из них один миллиард произведет «МолоПак».

«Считайте, что 50% импортозамещения мы закроем первым этапом. Московская область будет нам помогать в плане коммуникаций», — сообщил Гущин.

Планируемые мощности увеличат производство упаковки и благодаря этому в регионе появятся свыше 120 новых рабочих мест.

«Предприятие с учетом нынешних реалий занимает новую нишу, которую покинули наши партнеры, которые раньше работали на нашем рынке, а теперь — нет. Более одного миллиарда рублей вкладывается в развитие инфраструктуры, в будущем году — открытие второй очереди. Мы на своем уровне по поручению нашего губернатора, сопровождаем все процессы, а также отрабатываем с коллегами по персоналу решения сопутствующих вопросов», — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Через 16 месяцев новый объект планируют ввести в эксплуатацию. В него инвестируют 1,2 миллиарда рублей.