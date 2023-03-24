24 марта 2023, 16:32
Производство уникальных систем тушения огня наладили в Красноармейске
Научно-производственное объединение «Простор» в Красноармейске разработало метод водяного тумана для тушения огня. Принцип тонкого распыления воды под высоким давлением позволяет быстро справиться с возгораниями.
При этом расход воды сокращается в 10 раз.
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«Работа таких систем уже доказала свою эффективность. Ущерб от последствий пожара сводится к минимуму», — заявил гендиректор НПО Валерий Гергель.
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Сейчас компания производит автономные передвижные, мобильные и встраиваемые, ствольные шкафные, стационарные автоматические и баллонные модульные средства тушения. По словам Гергеля, ни одна специализированная компания в мире не производит такую широкую линейку средств пожаротушения с применением тонкого распыления воды под высоким давлением.
Также разработчики «Простора» придумали роботизированные системы пожаротушения. Сейчас они обеспечивают безопасность крупного торгового центра в Москве.
Начальник производственного участка Дмитрий Королев работает на предприятии уже почти 10 лет. Свои знания и опыт он передает молодым рабочим. Предприятие активно сотрудничает с МВД, МЧС, Росгвардией и другими ведомствами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый современный тепличный комплекс «Подмосковье» выведет регион на первое место по овощам закрытого грунта к 2026 году.
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