Подмосковье 24 марта 2023, 16:32 Производство уникальных систем тушения огня наладили в Красноармейске

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Научно-производственное объединение «Простор» в Красноармейске разработало метод водяного тумана для тушения огня. Принцип тонкого распыления воды под высоким давлением позволяет быстро справиться с возгораниями.

При этом расход воды сокращается в 10 раз.

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«Работа таких систем уже доказала свою эффективность. Ущерб от последствий пожара сводится к минимуму», — заявил гендиректор НПО Валерий Гергель.

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Сейчас компания производит автономные передвижные, мобильные и встраиваемые, ствольные шкафные, стационарные автоматические и баллонные модульные средства тушения. По словам Гергеля, ни одна специализированная компания в мире не производит такую широкую линейку средств пожаротушения с применением тонкого распыления воды под высоким давлением.

Также разработчики «Простора» придумали роботизированные системы пожаротушения. Сейчас они обеспечивают безопасность крупного торгового центра в Москве.

Начальник производственного участка Дмитрий Королев работает на предприятии уже почти 10 лет. Свои знания и опыт он передает молодым рабочим. Предприятие активно сотрудничает с МВД, МЧС, Росгвардией и другими ведомствами.

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