Подмосковье 25 ноября 2023, 17:14 Производство уникальных маскировочных сетей для бойцов СВО организовали в Кашире Телеканал «360»

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Каширский комитет семей воинов Отечества продолжает оказывать адресную помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, а также их семьям в тылу. Грузовики с гуманитарной помощь отправляют военным на регулярной основе.

На сегодняшний день на фронте востребованы маскировочные сети с уникальным узором, которые изготавливают в Кашире. Руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева рассказала подробности об изготовлении уникальных сетей.

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«У нас не повторяется узор, мы плетем хаотично в разные стороны, и дроны не считывают информацию. Потому что фабричные узоры идут стандартные и компьютеры уже научились их сверху считывать и поражать цель», — поделилась Наталья Кульнева.

Она подчеркнула, что станок для изготовления маскировочных сетей создали собственноручно.

Отметим, что в Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту не только молодые люди, но и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет. Для самой Натальи поддержка бойцов СВО стала жизненной миссией, поскольку в декабре 2022 года во время выполнения задачи погиб ее сын.

«Я сама прошла этот путь, понимала, насколько это тяжело. И хотелось бы часть той боли, которую я уже пережила, взять на себя, чтобы люди не страдали. И в нашем городе дальше уже предложили возглавить Комитет семей воинов Отечества, и так начинали. Сейчас у нас уже большая команда, семья», — добавила Наталья Кульнева.

Сейчас в округе работает целый ряд организаций, поддерживающих участников и ветеранов СВО, а также их семьи. Это Комитет семей воинов Отечества, филиал Фонда «Защитники Отечества» и Центр поддержки участников СВО и их семей.

Каждая из этих организаций занимается своим направлением деятельности и старается максимально помочь участникам СВО и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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