Производство уличной мебели в Раменском округе создаст 60 рабочих мест | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 11:13 Производство уличной мебели в Раменском округе создаст 60 рабочих мест

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Производство уличной мебели наладят в Подмосковье. Компания «Макс Групп» в Раменском округе закупит новое оборудование и начнет изготавливать скамейки, заборы и качели. Это позволит создать еще 60 рабочих мест, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

В производство инвестируют свыше 115 миллионов рублей. Взамен старых станков компания закупит новые, отечественного производства.

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«Новое оборудование предназначено для трех цехов: деревообрабатывающего, металлообрабатывающего и сборочного. Производство расширится, поэтому компания планирует увеличить и количество рабочих мест для местного населения — до 60 человек», — поделилась Екатерина Зиновьева.

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«Макс Групп» работает в сфере благоустройства с 2013 года. Она изготавливает скамейки, качели, заборы, элементы детских игровых площадок и другие объекты. Генеральный директор Александр Меньшов отметил, что производство заточено на исполнение госзаказов. Продукцией пользуются не только Подмосковье и столица, но и другие регионы.

«Помимо нашего основного направления работы, в будущем ООО „Макс Групп“ будет развивать продажу в розницу садово-дачной мебели. Также планируем освоить новую для нас технологию — литье лавочек из архитектурного бетона», — поделился Александр Меньшов.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, благодаря обновлению оборудования компания смогла нарастить производство. С начала года объем реализации продукции превысил 300 миллионов рублей.

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