Подмосковье 18 июля 2023, 15:22 Производство уличной мебели и детских площадок в Мытищах расширит экспорт за рубеж пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Компания «Лебер» из Мытищ выпускает уличную мебель, детские игровые и спортивные площадки. Организация вышла на международный уровень и планирует наладить поставки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Компания «Лебер» работает в Мытищах с 2010 года. Изначально она занималась торговлей, потом начала самостоятельно разрабатывать дизайн и размещать заказы на контрактном производстве. Спустя пять лет было организовано собственное производство игровых комплексов и спортивных площадок. Сегодня на предприятии работают 130 человек.

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При содействии Корпорации развития Московской области компания расширила производство и наладила экспорт продукции в Казахстан и Армению. Сейчас планируются поставки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства компании «Лебер» оценивается более чем в 500 миллионов рублей.

Предприятие создаст около 250 новых рабочих мест. На новых площадях оборудуют четыре цеха: металлообработки, обработки листовых материалов, крупноузловой сборки и выпуска пространственных сеток, а также цех упаковки и отгрузки.

«Компания принимала активное участие в губернаторской программе благоустройства дворов, поэтому детские площадки „Лебер“ есть практически во всех муниципальных образованиях Подмосковья», — рассказала министр.

Сейчас на предприятии изготавливают 700 единиц детского игрового оборудования в месяц. После расширения производственных площадей объем выпускаемой продукции увеличится в четыре раза. В перспективе компания планирует запустить и нарастить линии по производству спортивных тренажеров и офисной мебели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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