Производство цифровой печати на тканях запустят в Подмосковье

Резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат» запустит производство цифровой печати на натуральных тканях. Компания «Д-ТЕКС» достроила завод и получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Мининвестиций региона.

«К строительству завода на юге Подмосковья компания приступила в июле 2018 года. Общий объем инвестиций в проект составил 604,5 млн рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что на предприятии создано более 35 рабочих мест.

Производственная площадка занимает 11,5 тысячи квадратных метров, на ней установлено ультрасовременное промышленное оборудование полного цикла от ведущих стран-производителей — Японии, Италии и Германии.

Завод будет выпускать порядка 150 тысяч погонных метров полотна в месяц, добавили в ведомстве.