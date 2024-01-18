Подмосковье 18 января 2024, 14:21 Производство трансформаторов запустят в Волоколамске к 2026 году Unsplash

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Современный завод по выпуску трансформаторов разной мощности построят в Волоколамском городском округе. Инвестору предоставили земельный участок по программе «Земля за 1 рубль».

Проект реализует компания «Подмосковный трансформаторный завод». Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 миллиона рублей.

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«На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода — 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до пяти тысяч трансформаторов в год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод будет работать на государственный сектор, строительные компании, объекты транспортной инфраструктуры и связи.

«Для реализации проекта инвестору передано более 15 гектаров. Земля предоставлена в аренду по ставке один рубль в год. Если за три года компания полностью реализует бизнес-план в отношении этого участка, она сможет выкупить его за 15% от кадастровой стоимости», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Свыше 300 объектов предоставили предпринимателям в Подмосковье по программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль». Они появились в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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