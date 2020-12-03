Производство топливных насосов для дизельных двигателей увеличилось в Подмосковье

Всего за восемь месяцев «Ногинскому заводу топливной аппаратуры» удалось на 20% увеличить производство топливных насосов. С оптимизацией помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

Завод участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» с мая этого года. За это время, несмотря на пандемию, удалось освободить восемь сотрудников и перевести их в цеха, где где не хватало персонала. Благодаря этому изготовление одного насоса снизилось на 30%, а производственные площади сборочно-испытательного цеха сократились на 60%. По плану руководителей завода за первый год участия в национальном проекте, снизить незавершенное производство насосов до 2,2 тысячи.

«Топливный насос — очень сложное технологичное изделие. Его производство включает длительный процесс механической, термической обработки деталей, сборки и испытаний. Точность основных рабочих узлов насоса составляет десятые доли микрона, что требует отработанной, стабильной технологии производства и четкой организации всех производственных процессов», — рассказал руководитель проектов ФЦК Максим Миронов.

Все руководители и инженерно-технические работники «Ногинского завода топливной аппаратуры» прошли обучение основам бережливого производства. К середине следующего года обучение пройдут остальные специалисты предприятия.

В этом году 37 подмосковных предприятий вступили в национальный проект «Производительность труда».

«Четыре компании уже подвели итоги реализации первого этапа внедрения принципов бережливого производства. Везде отмечается существенный рост производительности труда, который напрямую влияет на увеличение выручки предприятий. В итоге все компании намерены продолжать участие в нацпроекте», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.