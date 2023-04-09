09 апреля 2023, 03:45
Производство террасной доски из древесного полимерного композита наладили в Протвине
В Протвине предприятие наладило производство террасной доски из древесного полимерного композита. Она станет альтернативой деревянному покрытию.
Компанию посетили представители Управления по инвестиционному развитию по округу.
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«На подобных встречах мы рассказываем о мерах поддержки бизнеса в Московской области, и о тех, что реализуются в нашем городе», — сообщила руководитель управления в Протвине Ирина Бушуева.
Предприятие поставляет товары на российский рынок и рынок ближайшего зарубежья уже два года.
«Мы производим четыре вида доски: полнотелая классика, два вида пустотелых 3D, и полнотелая доска для высоких нагрузок», — сообщил представитель фирмы ООО «Б-Пласт» Алан Колиев.
По его словам, это хорошая альтернатива деревянной доске, ведь ее срок службы гораздо выше. Она не рассыхается, не гниет, ей не страшны насекомые и перепады температур.
Ранее губернатор сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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Протвино
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