Подмосковье 09 апреля 2023, 03:45 Производство террасной доски из древесного полимерного композита наладили в Протвине Анна Мороз

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В Протвине предприятие наладило производство террасной доски из древесного полимерного композита. Она станет альтернативой деревянному покрытию.

Компанию посетили представители Управления по инвестиционному развитию по округу.

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«На подобных встречах мы рассказываем о мерах поддержки бизнеса в Московской области, и о тех, что реализуются в нашем городе», — сообщила руководитель управления в Протвине Ирина Бушуева.

Предприятие поставляет товары на российский рынок и рынок ближайшего зарубежья уже два года.

«Мы производим четыре вида доски: полнотелая классика, два вида пустотелых 3D, и полнотелая доска для высоких нагрузок», — сообщил представитель фирмы ООО «Б-Пласт» Алан Колиев.

По его словам, это хорошая альтернатива деревянной доске, ведь ее срок службы гораздо выше. Она не рассыхается, не гниет, ей не страшны насекомые и перепады температур.

Ранее губернатор сообщил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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