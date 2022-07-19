Производство тепличных овощей выросло в Подмосковье

В Московской области продолжается рост производства овощей закрытого грунта — тех, которые растут в парниках и теплицах. С 2014 года урожай удалось увеличить в десять раз. Раньше регион находился только на 36-м месте по России по этому показателю, теперь же поднялся сразу на второе. В этом году в Подмосковье уже успели собрать больше 66 тысяч тонн таких овощей.

«За первое полугодие в хозяйствах Подмосковья собрано более 66 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что на 10% больше, чем в первой половине 2021 года», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего в регионе произвели огурцов — их собрали больше 43 тысяч тонн, при том что сезон еще не закончен. Богатым год оказался и на томаты — их собрали порядка 14 тысяч тонн. Кроме того, в Подмосковье с начала года собрали больше восьми тысяч тонн томатов черри.

Лидерами по производству овощей закрытого грунта в регионе являются «Агрокультура Групп» (Кашира), «Луховицкие овощи» (Луховицы) и «Иванисово» (Электросталь). Всего в Московской области выращивают овощи защищенного грунта семь предприятий.