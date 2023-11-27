Подмосковье 27 ноября 2023, 16:58 Производство технических тканей оптимизировали в Богородском округе Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Балтполитэкс» в Богородском городском округе поучаствовала в нацпроекте «Производительность труда». Благодаря этому на ткацком производстве увеличилась выработка более чем на 10%, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организация делает продукцию из полипропилена, например технические ткани, нитки, стропы и мешки биг-бэг. Для оптимизации выбрали вязальный участок производства.

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Эксперты Регионального центра компетенций Московской области и сотрудники предприятия проследили за процессом для выявления потерь. После этого подготовили план по повышению производительности участка.

«В ходе проекта команде удалось снизить время протекания процесса на 28,5%, сократить количество незавершенного производства на 34,3% и увеличить выработку на 10,8%», — уточнили в ведомстве.

Присоединиться к нацпроекту можно через портал Производительность.рф. Для этого следует заполнить заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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