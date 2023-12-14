Подмосковье

14 декабря 2023, 14:18

Производство сыра увеличат в Волоколамске

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Фермерское хозяйство выкупило земельный участок площадью 23 гектара в селе Осташево под Волоколамском. Его цена превысила один миллион рублей. Там будут разводить коз для изготовления сыра.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, хозяйство занимается разведение зааненской породы коз молочного направления.

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«Сейчас на ферме 160 голов, в том числе 98 козоматок, 41 ремонтный молодняк. В год перерабатывается свыше 1,8 тонны коровьего и козьего молока, а также производится более 180 тонн сыра. За счет новых сельскохозяйственных площадей фермер планирует увеличить производство сыра и разнообразить ассортимент на 15-20%», — рассказала она.

Несколько сыров хозяйства из Осташево стали призерами на конкурсе, который провели на главном гастрономическом фестивале Подмосковья минувшим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

Волоколамск

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