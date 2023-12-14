Подмосковье 14 декабря 2023, 14:18 Производство сыра увеличат в Волоколамске предоставлено администрацией округа

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Фермерское хозяйство выкупило земельный участок площадью 23 гектара в селе Осташево под Волоколамском. Его цена превысила один миллион рублей. Там будут разводить коз для изготовления сыра.

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«Сейчас на ферме 160 голов, в том числе 98 козоматок, 41 ремонтный молодняк. В год перерабатывается свыше 1,8 тонны коровьего и козьего молока, а также производится более 180 тонн сыра. За счет новых сельскохозяйственных площадей фермер планирует увеличить производство сыра и разнообразить ассортимент на 15-20%», — рассказала она.

Несколько сыров хозяйства из Осташево стали призерами на конкурсе, который провели на главном гастрономическом фестивале Подмосковья минувшим летом.

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