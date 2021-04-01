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    01 апреля 2021, 10:50

    Производство свинины выросло в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство свинины в Подмосковье увеличилось еще на 7,4%. Такого результата удалось достичь за два месяца.

    Производство свинины выросло в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    По его словам, за январь и февраль производство свиней на убой в живом весе составило 9,2 тысячи тонн. Это уже на 7,4% больше, чем в тот же период прошлого года.

    Рост есть по всем категориям хозяйств в сфере мясного животноводства Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    А всего сегодня в Московской области насчитывается девять свиноводческих предприятий. Объемы производства на них растут ежегодно, отметил Воскресенский.

    Ранее он рассказал, что производство молока в Подмосковье выросло на 2,3% с начала года.