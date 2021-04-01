Производство свинины выросло в Подмосковье

Производство свинины в Подмосковье увеличилось еще на 7,4%. Такого результата удалось достичь за два месяца.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, за январь и февраль производство свиней на убой в живом весе составило 9,2 тысячи тонн. Это уже на 7,4% больше, чем в тот же период прошлого года.

Рост есть по всем категориям хозяйств в сфере мясного животноводства Подмосковья Сергей Воскресенский.

А всего сегодня в Московской области насчитывается девять свиноводческих предприятий. Объемы производства на них растут ежегодно, отметил Воскресенский.

Ранее он рассказал, что производство молока в Подмосковье выросло на 2,3% с начала года.