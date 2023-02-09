Подмосковье 09 февраля 2023, 16:13 Производство сухих шампуней и лаков для волос создаст новые рабочие места в Красноармейске

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Новую линейку производства средств по уходу за волосами откроют в Красноармейске. Так, подмосковное предприятие в сфере парфюмерной индустрии НПО «Химсинтез» уже летом начнет изготавливать сухие шампуни и лаки для волос.

«Некоторые иностранные компании ушли из России и освободили нишу на рынке парфюмерии. Наше предприятие получило заказ на разработку и выпуск лаков для волос и сухих шампуней от крупной российской торговой сети косметики и парфюмерии», — сообщил генеральный директор НПО «Химсинтез» Леонид Осипов.

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Технологи научно-производственного предприятия из Красноармейска разработали рецептуру будущей продукции. Составы уходовых средств за волосами прошли успешные лабораторные исследования. На данном этапе идет разработка дизайна аэрозольных баллонов. Серийное производство планируют запустить в августе.

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