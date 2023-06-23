Подмосковье 23 июня 2023, 14:39 Производство сухих пищевых смесей запустят в Дмитрове в 2023 году Застройщик ООО "Ресурс Маркет"

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Производственный комплекс по изготовлению сухих пищевых смесей начнет работать в селе Габовское под Дмитровом к концу года. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Подрядчиком выступает компания «Ресурс Маркет», которая построит для «Милк Трейдинг» производственный комплекс. Объем инвестиций в проект составит 70 миллионов рублей.

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На заводе будут производить сухие пищевые смеси для молочной, кондитерской и мясной отраслей. Территория предприятия будет разделена на административно-бытовую, технологическую и складскую зоны. Общая площадь помещений составит 1819 квадратных метров. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2023 года, при этом будет создано 30 рабочих мест.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

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