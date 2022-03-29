Производство субстанций для лекарств от тяжелых заболеваний запустили в Дубне

Субстанции для создания жизненно необходимых и важнейших лекарств начнут производить на предприятии ПСК «Фарма» в особой экономической зоне «Дубна». На фоне введенных против России санкций компания готова производить препараты в условиях полного цикла вне зависимости от зарубежных поставок.

Генеральный директор ПСК «Фарма» Евгения Шапиро заявила, что в эксплуатацию уже ввели цех для производства химических субстанций. Следующим шагом станет разработка проекта для создания биологических составляющих лекарственных препаратов.

В работающей на производстве лаборатории уже создают компоненты, входящие в состав лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов.

К примеру, спреи-аэрозоли для людей с астмой необходимы постоянно — компания — резидент подмосковной экономической зоны готова их поставлять.

«Задача — обеспечить бесперебойную поставку. А это сделать в нынешних условиях [можно] только своими собственными силами, производить такое сырье здесь в России на наших отечественных мощностях», — отметила Евгения Шапиро.

Производство компонентов для лекарств компания хотела запустить позже, но под влиянием внешних обстоятельств проект подготовили и утвердили быстро.

«Мы уже произвели девять промышленных серий для девяти субстанций. Цех полностью готов. Мы подали на лицензию в Минпромторг и после утверждения готовы запустить производство», — отметила глава компании. Ожидается, что процесс лицензирования завершат до конца апреля.

Евгения Шапиро была участницей встречи представителей бизнеса с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсуждали вопросы импортозамещения и поддержки властями региона предпринимателей.

Губернатор Московской области рассказал, что компаниям, принимающим участие в программе по импортозамещению, власти готовы представить земли и коммуникации под новые проекты, а также выделить дополнительные субсидии в региональном бюджете.

«Самое главное сейчас — это реализация на местах. Сельское хозяйство, промышленность, переработка и фармацевтическая отрасли — все это является очень важным», — заявил Андрей Воробьев.

Он добавил, что программа импортозамещения не только насытит рынок отечественной продукцией, но также сохранит рабочие места и создаст новые условия для бизнеса.