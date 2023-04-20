Подмосковье 20 апреля 2023, 16:59 Производство строительных смесей нарастят в Воскресенске Главгосстройнадзор МО

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После реконструкции завода «Цементиум» в Воскресенске выпуск строительных смесей увеличится на 18%. К началу лета на предприятии модернизируют здания печей, электрофильтра, склад клинкера, сухих добавок и шесть дымовых труб, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Здание завода законсервировали в 2016 году. После его перестройки предприятие начнет производить миллион тонн цемента и сухих строительных смесей в год. Сейчас четыре завода компании ежегодно производят 5,6 миллиона тонн продукции.

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Предприятие «Цементум» появилось после передачи активов от международной компании «Холсим» локальному менеджеру. Это произошло в декабре прошлого года.

С начала 2023 года в Подмосковье начали строить и реконструировать 26 производственных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что лифтостроительный завод в Серпухове создаст 450 новых рабочих мест к 2025 году.

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