Подмосковье 17 мая 2023, 10:30 Производство строительных материалов создаст новые рабочие места в Мытищах ООО «Выбор»

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Реконструкцию корпуса для изготовления и хранения товаров из металла проведут в Мытищах. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания «Выбор» вложит 120 миллионов рублей в проект модернизации производственно-складского комплекса. К октябрю в помещениях планируется заменить несущие конструкции. Обновление позволит создать еще 28 рабочих мест.

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Комплекс занимается изготовлением, упаковкой и хранением строительных изделий из обработанного металла. Проект реконструкции сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали.