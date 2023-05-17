17 мая 2023, 10:30
Производство строительных материалов создаст новые рабочие места в Мытищах
Реконструкцию корпуса для изготовления и хранения товаров из металла проведут в Мытищах. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
Компания «Выбор» вложит 120 миллионов рублей в проект модернизации производственно-складского комплекса. К октябрю в помещениях планируется заменить несущие конструкции. Обновление позволит создать еще 28 рабочих мест.
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Комплекс занимается изготовлением, упаковкой и хранением строительных изделий из обработанного металла. Проект реконструкции сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали.
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