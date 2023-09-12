Подмосковье 12 сентября 2023, 09:53 Производство строительных материалов расширят в Дубне Unsplash

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Производитель стройматериалов из особой экономической зоны «Дубна» — компания «Гридекс-К» — направит 300 миллионов рублей на модернизацию производства. Инвестор специализируется на изготовлении армирующих сеток, а к 2026 году запустит линию профилированных листов.

Компания является крупнейшим мировым переработчиком базальтового волокна. Наладив выпуск импортозамещающей продукции под собственным брендом, «Гридекс-К» планирует занять одну из лидирующих позиций на российском рынке геосинтетических материалов.

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Изначальный объем инвестиций в проект составлял 192 миллиона рублей, но собственники приняли решение увеличить эту сумму почти в два раза.

«Причиной увеличения инвестиций в проект компании „Гридекс-К“ стала покупка нового объекта на территории ОЭЗ „Дубна“. Теперь инвестор планирует нарастить объем вложений до 365 миллионов рублей и запустить промплощадку площадью более пяти тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит дополнительно создать 50 новых рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Полностью завершить строительство и модернизацию научно-производственного комплекса планируется к концу 2026 года.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача — держать такой темп.