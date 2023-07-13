Подмосковье 13 июля 2023, 15:01 Производство стекловолокна создаст 100 рабочих мест в Солнечногорске «НПО Стеклопластик»

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство производственного корпуса акционерного общества «НПО Стеклопластик». Его возведут в Солнечногорске. Там смогут получить работу 100 человек.

Как рассказали в министерстве, застройщик инвестировал в проект 1,3 миллиона рублей. Площадь здания превысит восемь тысяч квадратных метров, с его помощью предприятие расширит производство. В корпусе будут производить стекловолокнистые материалы из кремнеземных, кварцевых и высокомодульных высокопрочных волокон. Это нити, ткани, ленты, стеклопластиковые изделия, антикоррозионные и теплозащитные материалы.

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«НПО Стеклопластик» создает стекловолокнистые материалы и композиты на их основе. Предприятие было создано в 1946 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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