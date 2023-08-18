Подмосковье 18 августа 2023, 08:00 Производство стекла для микроэлектроники создаст 50 новых рабочих мест в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Технология кварцевых кристаллов» запустит новое предприятие по выпуску изделий для микроэлектроники на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Всего производство создаст 50 новых рабочих мест для жителей округа.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 миллионов рублей. Благодаря открытию нового производства для жителей городского округа Солнечногорск и ближайших муниципалитетов Подмосковья будет создано более 50 рабочих мест. Запуск предприятия предварительно намечен на июнь 2024 года», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В Солнечногорске компания «Технологии кварцевых кристаллов» планирует разместить производственный комплекс и центр для научных исследований в сфере изготовления новых сплавов стекла. Также инвестор планирует подготовить высококвалифицированных специалистов по профилю.

«Уже сейчас мы открыты к сотрудничеству со студентами технологических вузов, предлагаем программы стажировки и практики, чтобы молодые люди перенимали опыт у старших сотрудников и подключались к работе еще во время учебы. В будущем на нашем производстве в Есипово будут востребованы технологи, кварцедувы, автоматчики, инженеры, специалисты контроля качества и экспертизы, а также административный персонал», — рассказал гендиректор компании Никита Ильин.

Продукцию производства широко используют как оснастку в микроэлектронике, светотехнике, химической отрасли, оптике и фотонике и других сферах. В качестве сырья специалисты используют высокочистый кварцевый концентрат минерального или синтетического происхождения.

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