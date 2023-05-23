Подмосковье 23 мая 2023, 12:53 Производство средств индивидуальной защиты нарастили в Люберцах благодаря нацпроекту НПО «Энергоконтракт»

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Компания из Люберец увеличила производство средств индивидуальной защиты благодаря нацпроекту «Производительность труда». Выпуск продукции увеличится на 8,5 тысячи. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Этого результата удалось достигнуть без дополнительных финансовых затрат, а лишь оптимизировав уже существующие на предприятии процессы при помощи специалистов, помогающих внедрять принципы нацпроекта на предприятиях», — отметила Зиновьева.

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У компании есть собственное ткацкое производство, научно-производственный комплекс и логистический центр. В результате участия в нацпроекте на экспериментальном потоке всего за три месяца выработка увеличилась почти на 30%.

«Наша компания ставила перед собой амбициозную цель: бесперебойно поставлять СИЗы, не допуская возможного дефицита на рынке, и справиться с заказами клиентов. Имея ткацкий комплекс площадью более 2,3 тысячи квадратных метров и запустив летом 2022 года новое отделочное производство, особое внимание было приковано к швейному цеху, который и был выбран в качестве пилотного участка», — прокомментировала директор по развитию НПО «Энергоконтракт» Ирина Николаева.

До конца года предприятие намерено увеличить совокупную выработку до 20%.

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