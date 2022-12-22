Подмосковье 22 декабря 2022, 14:08 Производство спутников в Щелкове получит налоговые льготы на 7 лет

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Проект компании «Газпром СПКА» по производству космических аппаратов в Щелкове получил статус регионального. Благодаря этому инвестор будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение семи лет.

«Список региональных инвестиционных проектов пополнился компанией „Газпром СПКА“, которая строит предприятие по производству космических спутников в Подмосковье. Инвестиции в проект оцениваются в 15 миллиардов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и подчеркнула, что на предприятии планируется создать более 300 рабочих мест.

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Реализация инициативы началась в Щелкове в 2019 году, а запустить предприятие планируется в следующем году. Статус регионального проекта позволит инвесторам снизить налог на прибыль с 20% до 10% до конца 2028 года. На первые четыре года после запуска предприятия будет обнулен налог на имущество, а затем еще два года он будет начисляться в уменьшенном размере — 1,1% вместо 2,2%.

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Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что отечественный бизнес, который приходит в Подмосковье, позволит сохранить занятость населения. Экономические итоги года он оценил положительно.

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