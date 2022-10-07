Производство современных медицинских протезов будут развивать в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Производство современных медицинских протезов будут развивать в Подмосковье

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Соглашение о сотрудничестве между АО «ВПК „НПО машиностроения“ и организацией по изготовлению протезных изделий ООО „ГлавОрто“ подписали в Подмосковье. Его заключили в ходе традиционного бизнес-завтрака главы Реутова Станислава Каторова с предпринимательским сообществом городского округа.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между АО „ВПК „НПО машиностроения“ и ООО „ГлавОрто“ — теперь военно-промышленная корпорация совместно с организацией по изготовлению протезных изделий смогут разрабатывать современные медицинские изделия и оказывать услуги по получению населением средств протезирования оперативнее и эффективнее», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

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Как подчеркнули в пресс-службе, с предприятием по производству протезов планирует сотрудничать еще и детский технопарк «Изобретариум». Один из воспитанников детского технопарка Илья Розанов даже представил на мероприятии собственный проект. Он стал финалистом конкурса «Спортивный стартап».

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«Считаю, что в столь юном возрасте заниматься такими сложными вопросами — это похвально. Попрошу профильные предприятия помочь и посодействовать, чтобы разработка Ильи претворились в жизнь. Не сомневаюсь, что воспитанники „Изобретариума“ внесут свою лепту в развитие рынка средств протезирования. Важно, что ребята верят в то, что делают», — подчеркнул Станислав Каторов.

Руководитель детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва обратила внимание, что воспитанники учреждений дополнительного образования разрабатывают проекты на серьезном уровне, некоторые инвесторы уже в этом очень заинтересованы.

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