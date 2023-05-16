Подмосковье 16 мая 2023, 14:20 Производство сооружений для причалов и мест отдыха у воды наладят в Дубне

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Миноблимущество продало ООО «Новые технологии» земельный участок площадью 4749 квадратных метров в особой экономической зоне «Дубна». Компания занимается разработкой и производством локальных очистных сооружений с биофильтрами нового поколения, а также элементов внешних инженерных систем зданий и сооружений из пластика.

Ранее компания возвела на участке производственное здание. В нем в следующем году наладят выпуск пластиковых понтонов для устройства причалов, переходов и площадок отдыха на воде.

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«Мы планируем расширить линейку продуктов для частного сектора, таких как кессоны для скважин, пластиковые погреба, ограждения из пластиковой профильной трубы. И, конечно же, в планах выйти на мощность по выпуску продукции до 1000 тонн в год», — сообщил заместитель гендиректора ООО «Новые Технологии» Павел Лицовский.

«Строительство производства компании на территории ОЭЗ завершилось еще в начале года и было оперативно оснащено необходимым оборудованием, средства на закупку которого были предоставлены в рамках займа в размере 33 миллионов рублей, выданного Фондом развития промышленности Московской области», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Покупка участка со зданием позволит компании наладить выпуск важной продукции.

«На площадке новой промышленной зоны резидент ОЭЗ построил первую очередь собственного производственно-административного комплекса и приобрёл участок под ним в собственность», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Сейчас предприятие начало производить трубы большого диаметра, пластиковые колодцы для канализации, водопроводов и кабельной канализации, насосных станций и других очистных сооружений. В течение года предприниматели планируют нарастить мощность до 500 тонн продукции.

Также на предприятии организовали собственную лабораторию для входного контроля сырья и готовых товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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