Подмосковье 24 июля 2023, 16:29 Производство сметаны выросло в Подмосковье на 113% за год

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Подмосковья занимает лидирующие позиции в стране по выпуску молочной продукции. В мае этого года на территории региона произвели 15,5 тысячи тонн сметаны, что на 113% больше показатели прошлого года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, мощности увеличивают и крупные производители, и частные хозяйства.

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«Мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Так, объем производства сметаны в мае 2023 года на территории Московской области составил 15,5 тысячи тонн, что на 113% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

В мае этого года в Подмосковье произвели свыше 27,5% от общего объема света сметаны в ЦФО и 6,6% от общероссийского объема.

Крупнейшими производителями стали компании «РостАгроКомплекс», «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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