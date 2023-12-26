Подмосковье 26 декабря 2023, 17:42 Производство систем вентиляции запустят в Балашихе с привлечением средств промышленной ипотеки Unsplash

Читать 360tv в

Завод по изготовлению систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов запустят в Балашихе в 2025 году. Инвестору предоставили промышленную ипотеку в размере 500 миллионов рублей.

«Строительство завода, где появятся в общей сложности 470 новых рабочих мест, уже стартовало. Общий объем инвестиций в проект по его запуску составляет почти 1,3 миллиарда рублей», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реклама

Предприятие построят по льготной программе «Земля за 1 рубль». Завод будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».