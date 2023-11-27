Подмосковье 27 ноября 2023, 13:51 Производство систем вентиляции запустят в Балашихе к 2026 году ООО "Фабрика вентиляции Галвент"

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Фабрика вентиляционного оборудования «ГалВент» получила разрешение на строительство трехэтажного корпуса на Объездном шоссе в Балашихе. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей.

К 2026 году в трехэтажном корпусе начнут производить системы вентиляции. Предполагается, что на предприятии смогут работать 470 сотрудников.

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Центр содействия строительству Подмосковья сопровождал проект от градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. В Главгосстройнадзор Московской области уже поступило извещение о начале работ. Завершить стройку инвесторы планируют к 2026 году.

Фабрика получила участок земли по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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