Подмосковье 13 марта 2023, 10:37 Производство систем безопасности для метро и железных дорог расширят в Дубне

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Компания «Энкор» из Дубны расширит перечень продукции для метро и железных дорог. Она будет выпускать системы интеллектуального видеонаблюдения и хранения данных, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, для этого «Энкор» реализует масштабный инвестпроект и построит вторую очередь завода. Ее площадь превысит пять тысяч квадратных метров. Строительство уже началось — его планируют закончить в третьем квартире этого года.

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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,7 миллиарда рублей. Около 50 новых рабочих мест позволит создать запуск второй очереди, и с началом его работы общее число сотрудников превысит 270 человек», — сказала она.

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«Энкор» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна» в 2019 году. Одним из ключевых направлений работы компании стала энергетика — на производстве выпускают оборудование для инженерных объектов.

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