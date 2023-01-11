Подмосковье 11 января 2023, 09:18 Производство сиропа из топинамбура наладили в Серпухове

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Ферма в деревне Лукино в Серпухове развивает производство продукции на основе ягод, фруктов и орехов. Один из них стал сироп из топинамбура, который вызвал большой интерес за рубежом. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. По его словам, ферма уже готовит первую поставку сиропа в Китай.

Наталья и Александр Федоровы создали предприятие поле участия в проекте «Школа Фермера». Его они придумали еще во время обучения.

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«После выпуска семья Федоровых не только реализовала свою идею, но и продолжила учиться: сейчас супруги получают высшее образование по специальностям в сфере растениеводства и сельскохозяйственной техники», — рассказал Георгий Филимонов.

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Сельским хозяйством пара занялась полтора года назад после решения уйти со старой работы. За это время у них появился небольшой сад и производство продукции из фруктов, ягод и орехов без консервантов, красителей и усилителей вкуса. В этом году они собираются подать заявку на грант «Агростартап» и засеять поля чистым топинамбуром.

«Топинамбур — не только источник инсулина, но и ключевой элемент в решении экологических проблем. Один гектар леса способен поглощать из воздуха три-четыре тонны углекислого газа в год, а один гектар топинамбура поглощает шесть тонн», — пояснила Наталья.

Хозяйство смогло реализовать свыше 15 тысяч тонн продукции за прошлый год. Это уксусы, компоты, пастила, мармелад, халва и многое другое. Фермеры также начали развивать агротуризм — летом для детей и их родителей проходят мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни и правильное питание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сможет сэкономить миллиарды рублей благодаря искусственному интеллекту. Средства смогут направить на более важные цели, среди которых здравоохранение, образование и строительство.