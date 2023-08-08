Подмосковье 08 августа 2023, 14:21 Производство шоколадных яиц и конфет в Ступине создаст 25 рабочих мест ООО «Здравушка»

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В Ступине начали строить производственно-складское предприятие. На нем создадут 25 рабочих мест. Компания ООО «Здравушка» собирается делать шоколадные яйца с сюрпризом, печенье с предсказаниями, конфеты и другие кондитерские изделия, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Инвестиции в проект составят 38 миллионов рублей.

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В здании площадью более 1,2 тысячи квадратных метров разместят не только производство сладкой продукции, но и склад. Объект планируют достроить в декабре этого года.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Получить аналогичную бесплатную услугу можно, подав заявку через сайты css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

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