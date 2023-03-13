Подмосковье 13 марта 2023, 12:54 Производство шоколада и кондитерских изделий в Подмосковье выросло на 9% в январе

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В январе этого года объем производства шоколада и кондитерских и сахаристых изделий увеличился на 9% по сравнению с первым месяцем 2022 года. Это 32 тонны сладкой продукции.

«Московской областью в январе 2023 года произведено 36% от общего объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий, произведенного в ЦФО, и 28% от общероссийского объема. Мы уверенно держим лидерство по объемам производства этой продукции и развиваем направление», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Производство шоколада должно вырасти еще больше после открытия кондитерской фабрики «Машины сладости» в Егорьевске. В августе она начнет делать шоколадные конфеты, которые заменят на прилавках иностранные батончики с нугой, арахисом и карамелью.

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Сейчас у предприятия работает две линии по производству шоколадных батончиков на основе нуги и карамели. На первом этапе оборудование будет производить до 600 тонн в месяц. В будущем здесь будут делать не только конфеты и шоколадки, но и сладкие газировки и мороженое из натуральных сливок и молока. На это планируют потратить от 20 до 25 миллиардов рублей.

Сейчас в Московской области работают «КДВ Павловский Посад», фабрики «Победа», «Конфаэль», «Сладкий орешек», Одинцовская кондитерская фабрика, ТД «Озерский сувенир» и «Волшебница».

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