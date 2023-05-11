Подмосковье 11 мая 2023, 10:14 Производство рыбных деликатесов создало новые рабочие места в Дубне ООО «Торговый дом „Раптика"

Читать 360tv в

В Дубне расширили производство рыбных деликатесов. На заводе по изготовлению пресервов из тихоокеанской сельди возвели пристройку. Это позволило создать 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступило ООО «ТД „Раптика“», а инвестиции в проект составили 10 миллионов рублей. В новом цеху создали полноценную технологическую цепочку производства, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции на 10%.

Реклама

Завод «Раптика» работает в Дубне с 2000 года и специализируется на изготовление пресервов из отечественного сырья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».