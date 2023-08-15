15 августа 2023, 13:43
Производство растворов для контактных линз запустят в Дубне в 2024 году
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Окей Вижен Технологии» построит завод по изготовлению растворов для контактных линз. Запустить производство планируют уже в 2024 году.
«На данный момент предприятие работает на арендованных площадях инновационно-технологического центра „Ломоносов“, где выпускает контактные линзы. На новом заводе компания займется производством средств для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатой пероксидной системы для них», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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По ее словам, на данный момент подобные системы не производят в России. Инвестиции в новый проект превысят 275 миллионов рублей.
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