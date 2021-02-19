Производство птицы в Подмосковье за январь 2021 года увеличилось на 2,3%

Объем производства птицы за январь 2021 года в Подмосковье составил более 21 тысячи тонн. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

«Валовое производство птицы в живом весе за первый месяц текущего года составило 21,1 тысячи тонн. Сельхозпредприятия прибавили 0,48 тысячи тонн к уровню 2020 года, рост производства увеличился на 2,3%», — сказал Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что в Московской области деятельность по производству мяса птицы и его переработку осуществляют 5 крупных сельскохозяйственных предприятий: «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» Наро-Фоминского округа, «Петелинская птицефабрика» из Одинцова, «Куриное царство» из Раменского, истринская «Птицефабрика Ново-Петровская» и «Егорьевская птицефабрика».

Ранее Сергей Воскресенский сообщал, что объем производства птицы в живом весе по итогам 2020 года вырос в Подмосковье на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 219,9 тысячи тонн мяса.