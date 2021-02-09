Производство птицы увеличилось в Подмосковье на 1,5% по сравнению с 2019 годом

За 2020 год в Московской области произвели почти 220 тысяч тонн птицы. Этот показатель на 1,5% выше, чем в 2019 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что самой динамично развивающейся и лидирующей отраслью в регионе стала отрасль бройлерного птицеводства.

«В настоящее время на территории Московской области деятельность по производству мяса птицы и его переработку осуществляют пять крупных сельскохозяйственных предприятий», — уточнил Воскресенский.

Он отметил, что лидером стала «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске. Мощность производства предприятия составила 75 тысяч тонн в год. Хорошие результаты показали и «Петелинская птицефабрика» из Одинцова, «Куриное царство» из Раменского, Истринская «Птицефабрика Ново-Петровская» и «Егорьевская птицефабрика».

За 2020 год в Московской области увеличилось производство птицы. По сравнению с 2019-м показатель вырос на 1,5%.

«По производству птицы за прошлый год немного, но все же мы увеличили объемы. Валовое производство птицы на убой в живом весе составило 219,9 тысячи тонн мяса, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе в сельскохозяйственных организациях региона произведено 214,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 1,3% больше предыдущих показателей», — подчеркнул Воскресенский.