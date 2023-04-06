Подмосковье 06 апреля 2023, 15:52 Производство промышленных печей из Солнечногорска вошло в перечень системообразующих предприятий России

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Предприятие ЗАО «Накал-Промышленные печи» из Солнечногорска вошло в перечень системообразующих организаций экономики России. Такое постановление приняло правительство страны.

Компания основана в 1992 году и является ведущим предприятием в области разработки, производства и продажи оборудования для термической обработки. На базе предприятия «Накал» в 2005 году создали аккредитованную испытательную лабораторию электротермического оборудования. Там исследуют режимы термообработки и испытывают инновационные решения. Среди постоянных заказчиков — «Лукоил», «РЖД», «Северсталь», «Волжский трубный завод».

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Развитие производства с коллективом предприятия обсудил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В планах компании — расширение. Сейчас производственная база составляет девять тысяч квадратных метров, где располагается оборудование для сварки и обработки металла, изоляции и покраски. Этим летом построят еще одно одно помещение, где запустят производство оборудования для термической обработки.

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